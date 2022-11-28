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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على أرض الملعب.. مشجع متهور يعتدي على حارس مرمى بالضرب المبرح بتركيا

صدى البلد

اعتقلت الشرطة أحد مشجعي كرة القدم الذي مارس البلطجة في حق أحد اللاعبين، فقد ركض إلى أرض الملعب وضرب حارس المرمى فوق رأسه بعلم الزاوية أثناء استراحة المباراة بعد وقوع حادث إطلاق صاروخ ناري على أرض الملعب.

واستمرت مباراة الدرجة الثانية التركية بين غريمتي إزمير ألتاي وجوزتيبي على ملعب جورسل أكسل ، بعد 19 دقيقة فقط من دخول سيارات الإسعاف إلى الملعب لنقل المصابين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بينما توقف اللاعبون في الاعتبار للمصابين ، ركض أحد المشجعين على أرض الملعب وأمسك بعلم ركني قبل أن يلفه حول رأس حارس مرمى ألتاي أوزان إيفريم أوزينج.

وشوهد حارس المرمى أوزينك يمسك وجهه من الألم بعد أن صدمه الأنبوب البلاستيكي ، الذي انكسر عند الارتطام ، مع فرار زملائه قبل العودة إلى مساعدته.

وبعد أن أوقف المسؤولون الجماهير ، أفادت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اقتادت المشجع البلطجي.

ثم أعاد الحكم إمري كارجين اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس قبل إلغاء المباراة دون أهداف.

تم بعد ذلك إرسال ما يقرب من 20000 معجب إلى المنزل مع التخلي عن اللعبة ، مع تقارير تفيد بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المدرجات قبل حادثة علم الزاوية.

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وأضاف شهال في وقت لاحق أنه تم العثور على أوزينك بجرح 4 سم في رأسه بعد الهجوم وهو يشارك صورة نقالة ملطخة بالدماء في المستشفى.

وأظهرت لقطات سابقة لحادث وقوع صاروخ ناري تطير إلى أرض الملعب، مع نقل أحد مؤيدي غوزتيبي في سيارة الإسعاف.
 

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