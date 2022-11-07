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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.. دولة عربية الأولى عالميًا في التدخين

صدى البلد

لا شك أن التدخين عادة سيئة للغاية، بسبب ما تؤدي إليه من أضرار بالصحة، إلا أن منظمة الصحة كشفت عن مفاجأة كبيرة بشأن أكثر بلدان العالم يوجد بها مدخنين.

حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 66.1% من الذكور الأردنيين مدخنون، وأن مواطني المملكة ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.

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وقالت المنظمة في تقرير لها إن "66.1% من الذكور الأردنيين يدخنون منتجات السجائر والأرجيلة، بالإضافة إلى 16.4% يستخدمون السجائر الإلكترونية".

وأشارت إلى أنه وفق نتائج المسح فإن الأردن هو الأول على مستوى العالم في نسبة التدخين بين الذكور في الفئة العمرية بين 18 إلى 69 عاما.

وكشفت "الصحة العالمية" أن العائلة الأردنية تنفق شهريا على التدخين 73.6 دينار (104 دولارات)، وهو أكثر مما تنفقه كل عائلة على كل من الفاكهة (26.6 دينار)، والألبان والبيض (38.2 دينار)، والخضار والبقوليات (42.1 دينار) واللحوم والدواجن (50.4 دينار شهريا).

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وأكدت أن العائدات من التدخين في الأردن تبلغ 899 مليون دينار، لكن الحكومة تتحمل بعد ذلك ما يزيد عن المليار و700 مليون بسبب أضرار التدخين على المستوى البعيد لما يسببه التدخين من أضرار وأمراض كبيرة ومستعصية.

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