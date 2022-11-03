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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ساعة آبل تنقذ سيدة دفنها زوجها حية في قبر بولاية واشنطن

صدى البلد

أعادت ساعة سيدة من الموت، حيث تمكنت امرأة دفنها زوجها السابق على قيد الحياة من استدعاء المساعدة لأنها كانت لا تزال ترتدي ساعة "آبل وتش" Apple Watch الخاصة بها.

استطاعت المرأة من ولاية واشنطن في الولايات المتحدة من تفعيل ميزة الطوارئ SOS للساعة بعد أن قام زوجها "تشاي كيونج آن" البالغ من العمر 53 عامًا بتقييدها ورميها في قبر ضحل.

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فقد هاجمها زوجها بعد أن التقيا لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالطلاق، وقالت الضحية للشرطة إن زوجها قيدها وأجبرها على ركوب شاحنة قبل أن يقودها إلى مكان بعيد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت أنها كانت تسمعه وهو يحفر حفرة، ثم طعنها قبل أن يجرها ويلقيها في القبر الضحل، وقال تقرير للشرطة :"تم وضع شجرة ثقيلة فوقها، بعد أن سقطت داخل القبر،  بينما مازالت تستطيع سماع زوجها يردم التراب من فوقها".

كانت تتنفس بصعوبة وكانت الأرض تسد فمها وأنفها لكنها تمكنت من التملص، فيما بقيت هناك لبضع ساعات، قبل أن تتمكن من طلب المساعدة عن طريق ساعة اليد.

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أخبرت المحققين أن زوجها هددها بقتلها من قبل، فيما قال لها إنه "يفضل قتلها على إعطائها أموال تقاعده"، ليواجه الزوج تشاي كيونج آن ، الآن عدة تهم ، وفقًا لتقارير NBC News ، بما في ذلك محاولة القتل من الدرجة الأولى ، والاختطاف من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الأولى.

وهو محتجز حالياً دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، وتقول وثائق المحكمة إنه استخدم شريط لاصق لربط يدي زوجته خلف ظهرها ولف المزيد من الشريط حول عينيها وفخذيها وكاحليها.

أخبرت المحققين أنها تمكنت من الاتصال برقم الطوارئ باستخدام Apple Watch الخاص بها. سمع موظفو الطوارئ امرأة تصرخ بدت وكأنها مكمّمة.

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