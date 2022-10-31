مسافر عبر الزمن: أولى ساعات 2023 ستختفي طائرة في ظروف غامضة

خلال الفترة الأخيرة أصبحت هناك صفحات على مواقع التواصل لمدعي المسافرين عبر الزمان الذين يحذرون العالم من أحداث قادمة في المستقبل القريب، وكان آخرهم أن حذر مسافر عبر الزمن بشكل غريب أن طائرة ركاب ستختفي في يوم رأس السنة الجديدة.

شارك مستخدم TikTok Eno Alaric مرارًا وتكرارًا ادعاءات غامضة على صفحته وادعى الآن على نطاق واسع أن طائرة ركاب ستختفي قريبًا أثناء تحليقها فوق مثلث برمودا.

ويدعي صاحب الحساب على التيك توك، الذي ينشر تحت اسم المستخدمradianttimetraveller ، بشكل غريب أن لديه نظرة ثاقبة للمستقبل معتقدين أنهم " مسافرون عبر الزمن من 2671 ''.

في مقطع أخير له شارك المزيد من التحذيرات الغريبة، من بينهم :"1 يناير 2023: اختفاء طائرة ركاب أثناء تحليقها فوق مثلث برمودا"، وزُعم أن عدة طائرات قد اختفت أثناء تحليقها فوق المنطقة.

كما يزعم ألاريك، الذي لديه أكثر من 26000 متابع، أن تلسكوب جيمس ويب "سيكتشف نسخة معكوسة من الأرض' في 30 نوفمبر من هذا العام، ويعتقدون أيضًا أن تسونامي ضخم يبلغ ارتفاعه 750 قدمًا سيضرب كاليفورنيا في 15 مايو 2023".

يأتي ذلك بعد أن كشف شخص آخر يدعي أنه من المستقبل عن اليوم المحدد لتدمير نيزك مدينة أوروبية كبرى، ويدعي مستخدم TikTok ، الذي يحمل اسم Time Voyager ، أنه يعرف المصير المدمر للعديد من البلدان في سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو المقلقة - والأول قريب جدًا.

أثناء تحذير للعالم من الأحداث المستقبلية المحتملة، يدعي المستخدم أن أمستردام ستكون أول مدينة تشهد كارثة، يدعي الفيديو الغريب: 'انتبهوا! نعم، أنا مسافر في الوقت الفعلي ، فهذان حدثان رئيسيان قادمان في هولندا.

4 يناير 2023: تم اكتشاف مخبأ به أسرار من الحضارات القديمة.

28 أبريل 2023: نيزك يضرب أمستردام ، مما أدى إلى تدمير معظم المدينة.