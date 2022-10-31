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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مدينة كاملة تعيش في مبنى واحد.. ما قصتها ؟

صدى البلد

في حين أن المباني الشاهقة التي تضم مئات الأشخاص أمر طبيعي جدًا في معظم المدن الحضرية الكبرى ، فإن أحد الأجزاء المعزولة من ألاسكا يأخذ هذه الفكرة إلى مستوى مختلف تمامًا، وهي مدينة غريبة.

فقد تحيط الأنهار الجليدية والجبال الثلجية تقع مدينة "ويتير" النائية ، والتي أطلق عليها اسم أغرب مدينة في ألاسكا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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على الرغم من عدم موافقة جميع سكان ويتير البالغ عددهم 272 شخصًا على هذا الوصف، وذلك لأن كل سكان المدينة يعيشون في مبنى واحد شاهق الارتفاع.

يحتوي المبنى المكون من 14 طابقًا أيضًا على جميع المرافق التي تحتاجها بما في ذلك الكنيسة ومكتب البريد والسوق والعيادة ومركز الشرطة ومتجر الفيديو، كل ذلك تحت سقف واحد.

المبنى وهو أبراج بيجيش، المعروف سابقًا باسم Hodge Towers ، متصل أيضًا بمدرسة من خلال نفق محفور في جانب أحد الجبال.

قال ديف ديكرسون وزوجته :"يعتقد الناس أنه أمر غريب، وإذا كان لدينا كلمة واحدة ، فسأقول إنه أمر سحري"، تم تطوير مدينة ويتر Whittier في الأصل من قبل الجيش الأمريكي واستخدم كميناء عسكري وقاعدة لوجستية خلال الحرب العالمية الثانية.

تم الانتهاء من أبراج بيجيش في عام 1957 بعد ثلاث سنوات من العمل وتضم 150 شقة بغرفتين وثلاث غرف نوم، تم تصميمه ليكون بمثابة المقر الرئيسي لفيلق المهندسين بالجيش الأمريكي ، وفقًا لتقارير مجلة Far Out.

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 يُقال أن المدينة هي نقطة انطلاق شهيرة للرحلات البحرية ورحلات تأجير الهلبوت والتجديف البحري وعبّارة ولاية ألاسكا، وهي أيضًا بوابة Prince William Sound ، وهي رحلة بحرية جليدية شهيرة تأخذك حول أكبر نظام بيئي بحري سليم في أمريكا.

يمكن الوصول إلى مدينة ويتر على الرغم من أنه بعيد جدًا حيث توجد طريقة واحدة للدخول إلى المدينة والخروج منها، وللذهاب إلى المدينة بالسيارة ، عليك أن تقود سيارتك عبر نفق بطول ميلين تحت جبل يغلق في الليل. يمكنك أيضًا الوصول إلى المدينة بالقطار.

 

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