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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشرات الضحايا.. جسر ينهار بالمارة في الهند

صدى البلد

 في واقعة مؤسفة توفي 91 شخصًا بعد أن انهار بهم جسر كابل في ولاية غوجارات بالهند، بينما نجا آخرون من الوفاة بإصابات وجروح بالإضافة إلى المفقودين.

وقع الحادث في موربي على نهر ماتشو ، مع وجود حوالي 500 شخص على الجسر ، والذي ورد أنه تم تجديده قبل خمسة أيام ، عندما انهار.

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يعتبر أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين حيث تواصل فرق البحث تحديث وتأكيد عدد القتلى والجرحى، وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات ومسؤولين آخرين بشأن الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد طلب  من بوبيندرا باتيل ، رئيس وزراء ولاية غوجارات ، بالتعبئة العاجلة للفرق لعمليات الإنقاذ، وقال بيان صادر عن مكتبه "لقد طلب مراقبة الوضع عن كثب ومستمر وتقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

ومع التعبئة العاجلة للمصابين فى انهيار الجسر ، تم إرسال فريقين من قوة إدارة الكوارث الوطنية إلى المنطقة.

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وكتب شاه في بيان صدر على تويتر: "أشعر بحزن عميق جراء الحادث الذي وقع في موربي، لقد تحدثت إلى هارش سانغفي ، وزير الدولة للشؤون الداخلية ومسؤولين آخرين في ولاية غوجارات في هذا الشأن.

وأضاف:"الإدارة المحلية منخرطة في أعمال الإغاثة بجاهزية كاملة، وقد تم توجيه الإدارة لتوفير العلاج الفوري للمصابين".

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