كاد يقتلها.. دب غاضب يكسر جمجمة سيدة وينهش وجهها بالولايات المتحدة

تعرضت امرأة غير محظوظة لكسر جمجمتها أثناء التمشية مع الكلاب من قبل دب أسود غاضب، حيث هاجمها بعد أن اتبعت نصيحة أحد الأشخاص بأن تقوم بالصراخ الشديد في محاولة لإخافة الدب وإرساله بعيدًا.

قررت السيدة "رينيه ليفو" أن تصرخ على الدب المتوحش وهو يطاردها ويضرب كلابها، لكنه هاجمها بعد ذلك وأسقطها على الأرض لمدة 10 دقائق بعد وخدش صدرها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أصيبت الفتاة البالغة من العمر 55 عامًا ، والتي كانت تستمتع بنزهة استرخاء في الغابة بالقرب من منزلها في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة ، بإصابات مرضية وغرقت في بركة من الدماء قبل وصول رجال الإنقاذ.

أوضح رينيه: "أمشي كل يوم وأخرج الكلاب، لقد كان يومًا عاديًا على ما أعتقد، كنا نسير عائدين نحو المنزل ولاحظ أحد الكلاب حركة غريبة فذهب ليرى ما يحدث فإذا بـ الدب المتوحش، فوقع هجوم بينهم".

وأكملت:"حاولت فض الاشتباك بـأن أصرخ بصوت عالٍ، ولكن بدلًا من إبعاده كنت أكثر إثارة للاهتمام لذا فقد ركز علي وهاجمني بعنف"، وبعد أن أدركت أن استراتيجيتها في الصراخ لم تردع الدب ، قررت تغيير أسلوبها واللعب بدلاً من ذلك".

قالت رينيه:"لقد وقف أمامي بعد أن صعد إلى التلة واستطعت أن أرى كل التفاصيل وجهه وأسنانه ومخالبه كل شيء، وبعد بضع ثوانٍ ، ضربني على الأرض ثم عضّ ساقي اليسرى مرتين فوق ركبتي ، ثم ألقى بي إلى الجانب واستمر في عضي".

فيما أضافت "عض جمجمتي وجانب وجهي مرتين، اللدغة الأولى على الجانب الأيسر من وجهي ورأسي سمعت صوت طقطقة جمجمتي واعتقدت أنني سأموت. كان ذلك صوتًا مروعًا".

بعد ذلك تحرك الحيوان القاتل تاركًا رينيه على قيد الحياة، وأضافت: "لم أتحرك. استلقيت هناك لمدة 10 دقائق لأنني كنت متحجرة. كان الأمر مخيفًا حقًا".