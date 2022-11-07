طائرة تعدل مقصورتها لـ نقل أطول إمراة في العالم

يعاني طوال القامة خلال رحلات السفر فما بالك بـ أطول إمراة في العالم، فحتى لا تشعر الشابة بالمعاناة أقدمت الخطوط الجوية التركية على تعديل إحدى طائراتها للسماح لأطول امرأة في العالم بالسفر إلى سان فرانسيسكو.

حصلت "رميسا جيلجي" من تركيا ، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا ، على لقب أطول امرأة على قيد الحياة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2021.

عادةً ما يستخدم مطور الذي يبلغ طوله 7 أقدام و 0.7 بوصة كرسيًا متحركًا ومشاية للتجول، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يعود سبب ارتفاعها المذهل إلى متلازمة ويفر - وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرط نمو العظام وغالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع القامة.

لم تكن رميسة قد سافرت بالطائرة من قبل لأنها كانت طويلة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في مقاعد الطيران العادية حتى عندما كانت أصغر سنًا.

ومع ذلك ، في سبتمبر ، مزقت الخطوط الجوية التركية ستة مقاعد من شركة النقل الجوي واستبدلت بها نقالة للسماح لها بالصعود إلى الطائرة.

تم تركيب نقالة مصنوعة خصيصًا للسماح لرميسا بالسفر إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتحدثت المرأة التي يبلغ طولها 7 أقدام عن تجربتها على الانستجرام، وقالت: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية ... كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة ... شكرًا جزيلاً لكل شخص كان جزءًا من رحلتي".

يُعتقد أن رميسة قامت برحلة للتقدم في حياتها المهنية في مجال تطوير البرمجيات.

ومع ذلك ، فإنها ستعمل أيضًا مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية أثناء وجودها في الولايات المتحدة.