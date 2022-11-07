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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يا بلاش.. بيع أول نسخة من بدلة سوبرمان بسعر مغري

صدى البلد

لا شك ان شخصية البطل الخارق أثرت في وجداننا منذ الصغر، فتجد الطفل الصغير دائما يرتبط بشخصية خارقة، ما جعله يشتهر بشكل كبيرة، لنجد ملابس بعض هؤلاء الخارقين تباع بأسعار مذهلة.

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ولذلك كشفت وسائل إعلام غربية عن بيع أول نسخة من بدلة سوبرمان بـ350 ألف دولار، في حين كان مقررا بيعها في مزاد علني بنصف مليون دولار، فيما فضل مشتريها أن يبقى مجهول الهوية.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه البدلة هي النسخة الأصلية التي ارتداها الممثل الأمريكي كريستوفر دولييه ريف في الجزء الأول من السلسلة التي عرضت في 1978، واستخدمت أيضاً في جزءيها الثاني والثالث وفق دار المزادات "بروب ستار".

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والبدلة من النايلون زرقاء ومنسوجة لتكون مطاطة ومتينة خلال التصوير، وتعرض شعار سوبرمان المعروف بحرف الـ S بالأحمر والذهبي على الصدر مع قباء من الصوف الأحمر.

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