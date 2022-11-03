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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تغضب العالم.. سحل سيدة على الأرض داخل معسكرات كوفيد-19

صدى البلد

اتخذت محاولات الصين المروعة للحفاظ على سياستها الصفرية لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" منعطفًا خطيرًا بعد أن انتشر الفيروس على نطاق واسع مجددًا، وقد شوهد سيدة تصرخ في رعب أثناء سحبها إلى أحد معسكرات الحجر الصحي في البلاد المغلقة.

في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، تم تصوير المرأة وهي محاطة برجال يرتدون بدلات خطرة ، بينما شوهد آخرون من حولها يتم جرهم على الأرض وإلى المخيمات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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المعسكرات ، الموجودة في جميع أنحاء الصين ، هي تقاطع بين مستشفى وسجن، وفقًا للعديد من التقارير على مدار العامين الماضيين، يتم جر الأشخاص إليهم بمجرد أن تظهر إصابتهم، على الرغم من عدم ظهور علامات من الأعراض.


تم وضع الأسرة في صفوف ، بينما يضطر أولئك الموجودون في المعسكرات إلى الاستحمام والاغتسال في الأحواض، كما أن الطعام محدود وكذلك الاتصال بالعالم الخارجي.

تجد الصين حاليًا ما معدله حوالي 1890 حالة جديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد - مع حدوث 5226 حالة وفاة فقط منذ بدء الوباء في مارس 2020.

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وانتقدت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر المرأة وهي تسحب، فقد نشر أحد الأشخاص: "هذا قاسي جدًا!"، "الصينيون بحاجة إلى التوقف  لأنهم لا يتمتعون بأي نوع من الحياة!"،" أين الأمم المتحدة من كل هذا".

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