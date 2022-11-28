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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة عنيفة بين لاعبين خلال مباراة كرة قدم في كأس روسيا

صدى البلد

سادت المشاهد الفوضوية على مباراة في كأس روسيا بين زينيت سان بطرسبرج وسبارتاك موسكو، فقد اندلع شجار شامل على أرض الملعب.

فقد بدأت اللكمات والركلات، مع اندفاع اللاعبين والجهاز الفني بعد مشاجرة بين ويلمار باريوس لاعب زينيت وثنائي سبارتاك كوينسي بروميس وشامار نيكلسون، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ستار" البريطانية.

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حاول الحكم تفكيك الخلافات لكنه فقد السيطرة تمامًا عندما انضمت عشرات الأشخاص إلى المشاجرة ، حيث كان اللاعبون والموظفون يتأرجحون فوق بعضهم البعض.

تم عرض ست بطاقات حمراء ثلاثة لكل جانب ، فقد تم منحها جميعًا اللاعبين بما فيهم الذين لم يلعبوا بالفعل في النهاية بعد أن تم تفكيك الشجار في النهاية ، على الرغم من أن الأمر استغرق أكثر من ثلاث دقائق حتى تهدأ أعمال العنف.

على عكس الغالبية العظمى من الدول الأوروبية ، لم يتم إيقاف كرة القدم الروسية مؤقتًا لكأس العالم نظرًا لأن المنتخب الوطني وجميع فرق الأندية الروسية ممنوعة حاليًا من مسابقات FIFA و UEFA بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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وانتهت المباراة بنتيجة 0-0 ، على الرغم من انتصار زينيت 4-2 بركلات الترجيح ، وكان الحارس إيفان البطل بعد أن تصدى لركلتي جزاء ليفوز بالمباراة ، فيما كانت آخر مباراة حتى مارس مع دخول روسيا إجازتها الشتوية السنوية.

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