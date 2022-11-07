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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبوا عيالكم.. ملجأ حماية من الحرب النووية يعرض للبيع على إي باي

صدى البلد

بدا عدد كبير من سكان دول العالم وخاصة أوروبا البحث عن ملجأ في حالة اندلاع حرب نووية، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وتفشي ظاهرة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وما ترتب عليه لجوء الأوروبين إلى شراء اليود وملاجئ ضد النووي.

ولذلك عُرض ملجأ ألماني مخصص للحماية من أي ضربات نووية، يعود لحقبة الحرب الباردة، للبيع على موقع "إي باي"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويتسم الملجأ الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، ويقع في ولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، على جدران بسماكة 3 أمتار. وتم عرضه للبيع مقابل 1.6 مليون يورو.

وكان قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إن العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون "تأكيدا جديدا" على أن برنامج بيونج يانج النووي "يتقدم بكامل طاقته".

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وقال جروسي في تصريحات صحفية هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا إن "الجميع يحبسون أنفاسهم لأن تجربة نووية أخرى ستكون تأكيدا جديدا لبرنامج نووي يتحرك بكامل قوته بطريقة مثيرة للقلق بشكل لا يصدق".

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