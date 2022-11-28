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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحتفل بها جوجل.. أبرز المعلومات عن عوشة السويدي

عوشة السويدي
عوشة السويدي

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بـ "عوشة بنت خليفة السويدي"، والتي تشتهر باسم عوشة السويدي، فمن تلك السيدة التي احتلت منصة البحث العالمية؟

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من هي عوشة السويدي؟

تُعتبر عوشة السويدي واحدة من أعظم شعراء النبطيين في القرن العشرين.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2011 ، تم الاعتراف بإسهاماتها في الأدب في حدث كبير، وفي هذا الحدث ، تلا العديد من الكتبة المشهورين أشعار عوشة السويدي التي كتبت على شرفها.

جوائز باسم عوشة السويدي

كما أنشأ المجتمع الشعري جائزة سنوية للشاعرة الإماراتيات باسم عوشة السويدي، كما تم تكريمها بـ عمل مكتبة في مدرسة الإمارات الدولية ، وقسم من متحف المرأة في دبي باسمها.

نشأة عوشة السويدي

في الأول من يناير 1920 ، ولدت عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب في مدينة العين، وهي تنتمي لـ عائلة تحب الأدب ، ونشأت منغمسة في الشعر وفنون الآدب.

وفي سن الخامسة عشرة ، اكتسبت اعترافًا من الجميع بـ روعة قصائدها الشعرية القوي، وأدى نجاح عوشة السويدي في نوع أدبي يهيمن عليه الذكور إلى فتح الباب أمام الجيل القادم من الشاعرات.

كانت مناظر الخليج العربي والصحراءهي مصدر إلهام لـ  العديد من قصائدها التي تتناول موضوعات مثل الحب والحكمة والوطنية والحنين إلى الماضي.

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وتصف القصائد المكتوبة باللغة النبطية تجاربها الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن ماضيها وثقافتها الغنية.

لذلك يتم الاحتفاء اليوم بـ “عوشة السويدي” بمشوارها الآدبي الذي مهد الطريق للشاعرات في العالم العربي، وقد أحيا قصائدها المطربين الإماراتيين والعرب المشهورين ليستمع إليها الناس في كل مكان.

 

الخليج العربي الصحراء عوشة السويدي

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