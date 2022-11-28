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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أشهر من رحيلها .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

عانت الملكة إليزابيث الثانية من مرض السرطان المؤلم في العام الأخير من حياتها ، وفق ما أكد صديق مقرب للأمير فيليب في كتاب جديد.

يلقي الكاتب "جيلز براندريث" في كتابه الجديد الضوء على الأيام الأخيرة لـ الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وادعى أنها عانت من أحد أشكال سرطان نخاع العظام على مدار سنواتها الأخيرة.

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توفيت الملكة إليزابيث الثانية منذ أشهر قليلة وذكرت شهادة وفاة الملكة أن سبب الوفاة الشيخوخة، فقد رحلت الملكة وهي في سن الـ 96 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا مترو” البريطانية.

وأشارت شهادة الوفاة ، الصادرة عن National Records of Scotland ، إلى وقت وفاة الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر في الساعة 3.10 مساءً.

كما كتب براندريث:" لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النخاعي وهو سرطان نخاع العظم، مما يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات التنقل التي تم إخبارنا بها كثيرًا خلال العام الماضي".

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أعراض سرطان النخاع

أكثر أعراض الورم النخاعي شيوعًا هي آلام العظام ، خاصة في الحوض وأسفل الظهر ، والورم النخاعي المتعدد هو مرض يصيب كبار السن غالبًا.

في الوقت الحالي ، لا يوجد علاج معروف ، لكن العلاج، بما في ذلك الأدوية للمساعدة في تنظيم جهاز المناعة والأدوية التي تساعد على منع ضعف العظام - يمكن أن يقلل من شدة أعراضه ويطيل بقاء المريض لمدة أشهر أو سنتين إلى ثلاث سنوات '.

 

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