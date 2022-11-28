عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

السيدة الأمريكية
السيدة الأمريكية

لا يخلو العلم من الغرائب والعجائب، ومع تقدمه الذي يحرزه العلماء كل يوم أصبحت العديد من الأمراض أمر يمكن التعامل معه، وهو ما حدث مع سيدة عالجها أطباء في الولايات المتحدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها.

وشفيت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية من سرطان الرئة، بعد ساعات فقط من تشخيص إصابتها بالمرض، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعود الواقعة إلى إجراء أبريل بوردو، البالغة من العمر 61 سنة، تتلقى فحوصات سنوية بالأشعة المقطعية، فوجئت بوجود ورم عقدي صغير في رئتها اليمنى.

تم استدعاؤها إلى عيادة مستشفى تكساس هيلث هاريس ميثوديست، في فورث وورث، حيث كشفت الإختبارات الإضافية أنها مصابة بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة جداً.

لتخضع على الفور إلى للتخدير الموضوعي لأخذ الخزعة وإجراء قسطرة رفيعة للغاية موجهة آليا. ونجح الأطباء في عمل شقوق صغيرة في الرئة وسحب الورم. وبعد ثلاثة أيام، عادت أبريل إلى حياتها الطبيعية وبدأت بممارسة نشاطاتها المعتادة في المنزل.

وقالت أبريل إنها لم تصدق ما حدث معها، إذ تمت العملية بسرعة وببساطة، ودون الحاجة للعلاج بالإشعاع أو العلاج الكيميائي.

الولايات المتحدة الاشعه المقطعيه سرطان الرئة ولاية تكساس سرطان الرئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

موضوعات متعلقة

لا فرق بينهما.. دراسة: مخ الأخطبوط نسخة من الإنسان

بعد أشهر من رحيلها .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث

براءة من السمنة.. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن

فلوسي.. جينيس تعثر على أكبر قطة في العالم

يحتفل بها جوجل.. أبرز المعلومات عن عوشة السويدي

مفاجأة صادمة.. المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

خناقة عنيفة بين لاعبين خلال مباراة كرة قدم في كأس روسيا

ترشيحاتنا

26 ديسمبر.. النطق بالحكم على متهم في أحداث جامعة الأزهر

بادرة غير معتادة.. الحائزة على جائزة نوبل للسلام تدعو لتسليح أوكرانيا

ضيف الشرف.. الهند تدعو الرئيس السيسي لحدث مهم في 2023

رضا حجازي: خريجي التعليم الفني بمصر مطلوبين من دول العالم

منتهى الروعة.. شوبير يتغزل في مباريات كأس العالم اليوم

الخيانة في دمها.. إحالة المتهم بقتل عشيقته في أكتوبر إلى الجنايات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

بإطلالة ملفت وتاتو.. أبنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسرار مرعبة عن الشاورما .. صور صدمت الجمهور لوفاء سالم وميادة الحناوي

للحفاظ على الأبناء أصحاء.. سارعي لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في 11 ديسمبر

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ