صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

لا يخلو العلم من الغرائب والعجائب، ومع تقدمه الذي يحرزه العلماء كل يوم أصبحت العديد من الأمراض أمر يمكن التعامل معه، وهو ما حدث مع سيدة عالجها أطباء في الولايات المتحدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها.

وشفيت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية من سرطان الرئة، بعد ساعات فقط من تشخيص إصابتها بالمرض، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعود الواقعة إلى إجراء أبريل بوردو، البالغة من العمر 61 سنة، تتلقى فحوصات سنوية بالأشعة المقطعية، فوجئت بوجود ورم عقدي صغير في رئتها اليمنى.

تم استدعاؤها إلى عيادة مستشفى تكساس هيلث هاريس ميثوديست، في فورث وورث، حيث كشفت الإختبارات الإضافية أنها مصابة بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة جداً.

لتخضع على الفور إلى للتخدير الموضوعي لأخذ الخزعة وإجراء قسطرة رفيعة للغاية موجهة آليا. ونجح الأطباء في عمل شقوق صغيرة في الرئة وسحب الورم. وبعد ثلاثة أيام، عادت أبريل إلى حياتها الطبيعية وبدأت بممارسة نشاطاتها المعتادة في المنزل.

وقالت أبريل إنها لم تصدق ما حدث معها، إذ تمت العملية بسرعة وببساطة، ودون الحاجة للعلاج بالإشعاع أو العلاج الكيميائي.