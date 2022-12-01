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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقتل شاب إيراني لاحتفاله بـ خروج منتخب بلاده

صدى البلد

قُتل رجل برصاص قوات الجمهورية الإيرانية ، وذلك للاحتفال بهزيمة إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم المقام في قطر.

احتفل المتظاهرون المناهضون للحكومة علنًا بعد خروج إيران من كأس العالم مساء (الثلاثاء ، 29 نوفمبر)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قال ناشطون إن القوات الحكومية في بندر أنزلي بشرق إيران أعدمت مهران سماك ، 27 عاما ، بعد أن أطلق بوق سيارته.

وبحسب تقرير من إيران الدولية ، كان يجلس في السيارة إلى جانب خطيبته عندما اقترب منه أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية وأطلق عليه الرصاص في رأسه.

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تم نقله إلى مستشفى قريب حيث توفي لاحقًا، وقد رفض العديد من الإيرانيين دعم منتخبهم الوطني في مونديال قطر ، معتبرين أنه رمز للنظام الاستبدادي في البلاد.

وأظهرت صور من جميع أنحاء البلاد ، ومعظمها في الشمال الغربي الكردي ، المحتجين يحتفلون بسعادة بعد هزيمتهم 1-0 أمام الولايات المتحدة.

 

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