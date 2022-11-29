اكتشاف يبهر الغرب.. العثور على ألسنة ذهبية مع المومياوات في مقبرة قويسنا

كانت ومازالت الحضارة المصرية قادرة على إبهار العالم بما وصلت إليه وما صنعته منذ آلاف السنين، وتسببت مقبرة مصرية قديمة في ذهول علماء الآثار بعد أن عثروا على عدة مومياوات بألسنة مصنوعة من الذهب.

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تقريرًا كاملا عن الاكتشاف الجديد، وجاء في تقريرها أن الباحثين عثروا على هياكل عظمية ذات عظام مطلية بالذهب وأخرى مدفونة بالذهب على شكل خنافس الجعران وزهور اللوتس في موقع مقبرة قويسنا الواقعة في وسط دلتا النيل.

تم اكتشاف الموقع لأول مرة في عام 1989 ويحتوي على جثث من ثلاث فترات زمنية مختلفة من مصر القديمة وكان يُعتقد أنه تم احتلاله من حوالي 300 قبل الميلاد إلى 640 بعد الميلاد.

تم العثور على البقايا ذات الألسنة الذهبية في امتداد للموقع الشهير الذي تم حفره حديثًا ، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على شيء من هذا القبيل.

في عام 2021 ، وجد علماء الآثار الذين كانوا ينقبون في موقع قديم آخر في مصر جمجمة بفمها مفتوحًا ، لتكشف عن قطعة ذهبية على شكل لسان.

في وقت لاحق من ذلك العام ، تم اكتشاف ثلاث مومياوات أخرى، رجل وامرأة وطفل تم تحنيطهم منذ أكثر من 2500 عام - بألسنة ذهبية في أفواههم.

ومع ذلك ، على الرغم من الاكتشافات المتعددة ، فإن المعنى الكامن وراء الألسنة الزخرفية لا يزال لغزا للباحثين.



بينما رجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في وقت سابق أن الذهب كان يستخدمه المحنطون لمساعدة الموتى على الإبحار في الحياة الآخرة واسترضاء أوزوريس ، إله مصر القديمة للعالم السفلي.

كان يعتقد أن أوزوريس يكره الضجيج والكلام ، وفي الجنازات كان يعتقد أن الصمت كان مفروضًا في محاولة لإرضاء الإله ، الذي كان يُعرف باسم رب الصمت.

غالبًا ما كان الذهب يستخدم في مصر القديمة لصنع الحلي للجنازات وكان يُعتقد أنه جسد إله الشمس رع - لذلك هناك نظرية أخرى وهي أن الألسنة الذهبية ترمز إلى النور في ظلام الحياة الآخرة.

كشف مسؤولو الوزارة أن المومياوات في المقبرة المثيرة للإعجاب كانت في حالة سيئة ، مما يجعل من الصعب على المؤرخين كشف أسرار القدماء الذين دفنوا هناك.