عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف يبهر الغرب.. العثور على ألسنة ذهبية مع المومياوات في مقبرة قويسنا

مقبرة قويسنا
مقبرة قويسنا

كانت ومازالت الحضارة المصرية قادرة على إبهار العالم بما وصلت إليه وما صنعته منذ آلاف السنين، وتسببت مقبرة مصرية قديمة في ذهول علماء الآثار بعد أن عثروا على عدة مومياوات بألسنة مصنوعة من الذهب.

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تقريرًا كاملا عن الاكتشاف الجديد، وجاء في تقريرها أن الباحثين عثروا  على هياكل عظمية ذات عظام مطلية بالذهب وأخرى مدفونة بالذهب على شكل خنافس الجعران وزهور اللوتس في موقع مقبرة قويسنا الواقعة في وسط دلتا النيل.

txt

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

txt

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

تم اكتشاف الموقع لأول مرة في عام 1989 ويحتوي على جثث من ثلاث فترات زمنية مختلفة من مصر القديمة وكان يُعتقد أنه تم احتلاله من حوالي 300 قبل الميلاد إلى 640 بعد الميلاد.

تم العثور على البقايا ذات الألسنة الذهبية في امتداد للموقع الشهير الذي تم حفره حديثًا ، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على شيء من هذا القبيل.

في عام 2021 ، وجد علماء الآثار الذين كانوا ينقبون في موقع قديم آخر في مصر جمجمة بفمها مفتوحًا ، لتكشف عن قطعة ذهبية على شكل لسان.

في وقت لاحق من ذلك العام ، تم اكتشاف ثلاث مومياوات أخرى، رجل وامرأة وطفل تم تحنيطهم منذ أكثر من 2500 عام - بألسنة ذهبية في أفواههم.

ومع ذلك ، على الرغم من الاكتشافات المتعددة ، فإن المعنى الكامن وراء الألسنة الزخرفية لا يزال لغزا للباحثين.

txt

براءة من السمنة.. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن

txt

فلوسي.. جينيس تعثر على أكبر قطة في العالم


بينما رجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في وقت سابق أن الذهب كان يستخدمه المحنطون لمساعدة الموتى على الإبحار في الحياة الآخرة واسترضاء أوزوريس ، إله مصر القديمة للعالم السفلي.

كان يعتقد أن أوزوريس يكره الضجيج والكلام ، وفي الجنازات كان يعتقد أن الصمت كان مفروضًا في محاولة لإرضاء الإله ، الذي كان يُعرف باسم رب الصمت.

غالبًا ما كان الذهب يستخدم في مصر القديمة لصنع الحلي للجنازات وكان يُعتقد أنه جسد إله الشمس رع - لذلك هناك نظرية أخرى وهي أن الألسنة الذهبية ترمز إلى النور في ظلام الحياة الآخرة.

كشف مسؤولو الوزارة أن المومياوات في المقبرة المثيرة للإعجاب كانت في حالة سيئة ، مما يجعل من الصعب على المؤرخين كشف أسرار القدماء الذين دفنوا هناك.

 

الحضارة المصرية مومياوات مقبرة قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

يواصل الإرتفاع .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-11-2022

ماذا تفعل في من ظلمك؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

موضوعات متعلقة

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

لا فرق بينهما.. دراسة: مخ الأخطبوط نسخة من الإنسان

بعد أشهر من رحيلها .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث

براءة من السمنة.. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن

فلوسي.. جينيس تعثر على أكبر قطة في العالم

يحتفل بها جوجل.. أبرز المعلومات عن عوشة السويدي

مفاجأة صادمة.. المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة

ترشيحاتنا

كأس العالم 2022.. موعد مباراة إنجلترا وويلز والقنوات الناقلة

إيران: متشائمون من نتائج محادثات إحياء الاتفاق النووي

لقصف إيران.. مناورات عسكرية جوية لـ إسرائيل وأمريكا

حد أدنى 3000 جنيه.. تعرف على زيادات القطاع الخاص في 2023

كارثة فى الطريق.. سلالة جديدة من كورونا تقتل خلايا الدماغ بشكل أسرع

اكتشاف يبهر الغرب.. العثور على ألسنة ذهبية مع المومياوات في مقبرة قويسنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبامبي .. هيفاء وهبي فى إطلالة غريبة على السوشيال ميديا

بعد شائعات ارتباطها بحمو بيكا.. من هي سارة خليفة وأبرز إطلالاتها

طفلة بالملاية اللف على طريقة أروى جودة بمهرجان السينما.. شاهد

بحة الصوت.. متى تكون مؤشرا لمرض خطير وينبغي عدم تجاهلها

فيديو

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ