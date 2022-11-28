بعد إطلالاتها الجريئة في قطر.. صور أثارت الجدل لملكة جمال كرواتيا

تصدرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب ارتدائها لباسا قصيرا في كأس العالم بقطر.

ملكة جمال كرواتيا

خطفت المشجعة الكرواتية إيفانا نول Ivana knol الأنظار عند حضورها مباراة منتخب بلادها مع منتخبي المغرب وكندا مرتدية ملابس جريئة عبارة عن فستان طويل مع غطاء للرأس وآخر قصير باللونين الأحمر والأبيض.

كأس العالم

المشجعة عارضة أزياء وملكة جمال سابقة وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع عقوبات عليها بسبب مخالفتها قواعد الأزياء التي وضعها مونديال قطر فقد تواجه عقوبة بالسجن أو الغرامة نتيجة لما ترتديه.

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها الجريئة.