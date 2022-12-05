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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بآيات من القرآن الكريم.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير بالإسكندرية |فيديو

فعاليات افتتاح الرئيس
فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير بالاسكندرية

بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ محور التعمير بالإسكندرية بآيات من القرآن الكريم . 

و يفتتح  الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، ليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

محور التعمير الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي توك شو السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

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