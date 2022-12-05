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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

المكورات العنقودية
المكورات العنقودية

المكورات العنقودية مجموعة من البكتيريا الكروية ، وأشهر أنواعها موجودة عالميًا بأعداد كبيرة على الأغشية المخاطية والجلد للإنسان والحيوانات ذوات الدم الحار الأخرى. 

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يشير مصطلح المكورات العنقودية ، الذي يستخدم عمومًا لجميع الأنواع ، إلى عادة الخلايا في التجمع في عناقيد تشبه العنب.

سلالات مختلفة من الأنواع ذات أهمية للإنسان المكورات العنقودية الذهبية ،في حين أن بكتريا المكورات العنقودية البشروية هي أحد مسببات الأمراض الخفيفة ، إلا أنها انتهازية فقط في الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المقاومة ، فإن سلالات المكورات العنقودية الذهبية هي عوامل رئيسية لعدوى الجروح والدمامل وغيرها من التهابات الجلد البشرية وهي واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالتسمم غذائي .

المكورات العنقودية الذهبية تسبب أيضًا التهاب السحايا والالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية والتهاب الضرع ، وهو عدوى تصيب الثدي عند النساء أو في الضرع في الحيوانات الأليفة. 

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي عدوى المكورات العنقودية المحلية إلى متلازمة الصدمة السامة ، وهو مرض يرتبط بإطلاق السم في مجرى الدم من موقع الإصابة .

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