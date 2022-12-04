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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر غير متوقعة للجلطة على الصحة.. تعرف عليها

الجلطة
الجلطة

الدماغ هو عضو معقد للغاية يتحكم في وظائف الجسم المختلفة، إذا حدثت سكتة دماغية ولم يصل تدفق الدم إلى المنطقة التي تتحكم في وظيفة معينة في الجسم ، فلن يعمل هذا الجزء من الجسم كما ينبغي.

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إذا حدثت السكتة الدماغية باتجاه الجزء الخلفي من الدماغ ، على سبيل المثال ، فمن المحتمل أن ينتج عن ذلك بعض الإعاقة التي تنطوي على الرؤية، تعتمد تأثيرات السكتة الدماغية بشكل أساسي على مكان الانسداد ومدى تأثر أنسجة المخ.

تعتمد تأثيرات السكتة الدماغية على عدة عوامل ، بما في ذلك موقع الانسداد ومدى تأثر أنسجة المخ، ومع ذلك ، نظرًا لأن جانبًا واحدًا من الدماغ يتحكم في الجانب الآخر من الجسم ، فإن السكتة الدماغية التي تؤثر على جانب واحد ستؤدي إلى مضاعفات عصبية على جانب الجسم الذي يؤثر عليه.

الدماغ السكتة الدماغية المخ مخاطر الجلطة أعراض الجلطة

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