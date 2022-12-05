نائب: افتتاح محور التعمير يؤكد أن مصر تتغير للأفضل بجهود الرئيس السيسي

أشاد النائب محمود منصور عضو لجنة النقل والإسكان بمجلس الشيوخ ، بالإنجاز الكبير اليوم، بافتتاح محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، مؤكدا أن مصر تتغير لأفضل كل يوم بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته للمستقبل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد كل يوم أنه يهتم بكل تفاصيل الحياة الكريمة، حيث أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

وأوضح النائب محمود منصور ، أن من ثمار هذا المحور الجديد هو ربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، ليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وتابع النائب محمود منصور، أن محور التعمير ياتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء و والتعمير والتنمية التى تتبناها القيادة السياسية المصرية.