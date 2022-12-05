تكرار ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها يثير الجدل..هل يعني نهاية العالم؟

انتشرت هذه الظاهرة المرعبة خلال الأيام الماضية من خلال سير الحيوانات والطيور في دوائر مستمرة بلا توقف، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل حول سبب هذه الظاهرة؟

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع العالمية فيديوهات وصور لهذه الظاهرة لقطعان من الحيوانات وأسراب من الطيور في عدة دول عربية وأجنبية.

آخر ما تم رصده عن هذه الظاهرة، كان في الأردن وبالتحديد جنوب البلاد، حيث رصد البعض قطيعا من الأغنام تدور حول نفسها بشكل مستمر دون توقف.

جاء ذلك بعد أيام من واقعة شبيهة حدثت في الصين، عندما دار قطيع من الأغنام أيضا حول نفسه بلا توقف قرابة أسبوعين وقبله أسراب من البط.

تعددت التفسيرات والتكهنات لهذه الظاهرة الغريبة، التي أثارت حيرة الجميع بما فيهم المتخصصين، حيث أرجع البعض هذه الظاهرة إلى إصابة هذه بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضا باسم "مرض الدوران".

سرعان ما تم استبعاد هذه الفرضية، وذلك لأن عدوى "مرض الدوران"، تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع، وفقا لأستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أندرو فيش.

فيما أرجع البعض من الخبراء، هذه الظاهرة إلى وجود إحساس معين لدى الحيوانات بحدوث زلازل أو براكين.