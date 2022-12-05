عطل فني يضرب فيسبوك عالميا .. والمستخدمون يواجهون صعوبات عديدة

واجه مستخدمو فيسبوك Facebook في عدد من الدول عطلا فنيا أثر على استخدامهم للتطبيق، كما واجه المستخدمون صعوبة كبيرة عند استخدام فيسبوك على النسخة المخصصة للويب، الأمر الذي جعل معظمهم يتجهون إلى المواقع الأخرى للإبلاغ عن المشكلة.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك Facebook - على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من بينها تويتر- من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم رؤية موجز الأخبار أو التعليقات، أو حتى كتابة المنشورات.

وفقا لموقع DownDetector المتخصص في رصد أعطال المواقع والتطبيقات، فإنه كانت هناك الآلاف من الشكاوى التي تضمنت أعطلا جزئية في فيسبوك Facebook في عدد من الدول، ولدى أعداد كبيرة من المستخدمين.

وقال عدد من مستخدمي فيسبوك إنهم لا يستطيعون كتابة التعليقات على التطبيق، حيث بدا موجز الأخبار معطلاً، بينما قال آخرون إنهم يواجهون صعوبة في تحميل صفحاتهم الشخصية أو الصفحات المفضلة لديهم.

كما تم تسجيل مشكلات عديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك لندن وبرمنجهام ومانشستر، ومن المشاكل المبلغ عنها ، كانت 52٪ تتعلق بالموقع بينما 45٪ تتعلق بالتطبيق، و 3٪ أخرى تتعلق بتسجيل الدخول، وفقا لموقع Times Series.