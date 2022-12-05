"الشعاع الحديدي".. تفاصيل صفقة تطوير أسلحة "ليزر" بين أمريكا وإسرائيل

أعلنت شركة الأسلحة الأمريكية لوكهيد مارتن وشركة مقاولات الدفاع الإسرائيلية رافائيل، اليوم الاثنين، تعاونهما في تطوير نظام ليزر عالي الطاقة لصدّ الهجمات الجوية.

وسيكون النظام مبنيا على أساس "الشعاع الحديدي" وهو نظام دفاع ليزر صاروخي تطوره "رافائيل" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وخضع "الشعاع الحديدي" لسلسلة من الاختبارات الناجحة هذا العام ويتوقع نشره خلال العقد المقبل.

وسيوجه المنتج المشترك للأسواق الأمريكية وغيرها.

وقالت الشركتان إن التطوير والاختبار والتصنيع سيتم في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر فرانك سانت جون، كبير مديري العمليات في "لوكهيد"، أن الاتفاق سيساعد العملاء على "البقاء متقدمين على أعدائهم"، وأضاف أن "التزامل الأمني" مع إسرائيل شرف.

وصممت "رافائيل" المملوكة للدولة، نظام "الشعاع الحديدي" ليستكمل سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها إسرائيل ومنها نظام القبة الحديدية شديد الفعالية لكنه أيضا باهظ التكاليف.

وهذه يعتبر جزء من نظام دفاعي متعدد المستويات تطوره إسرائيل في البر والبحر والجو للحماية ضد أي شيء بدءا من صواريخ قصيرة المدى وحتى الصواريخ الموجهة بعيدة المدى.