نكسة كبيرة لـ بوتين.. خسائر روسيا تتجاوز أضعاف قتلي أمريكا بحرب فيتنام

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأنه يُعتقد الآن أن عشرات الآلاف من الجنود الروس قتلوا في حربها مع أوكرانيا وهو رقم من المتوقع أن يؤثر على الأمة لعقود قادمة.

في حين أن الأرقام الدقيقة غير مؤكدة، يُعتقد أن الخسائر العسكرية الروسية تضاعف عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في فيتنام في عُشر الوقت.

وفي نوفمبر، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن حوالي 100 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.

وفي 4 ديسمبر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن إجمالي عدد القتلى الروس بلغ 91500.

وفي نفس اليوم، قال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن العاصمة إن روسيا تخسر حوالي 100 جندي يوميًا في معركة باخموت.

وقال سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية، إن حوالي 50 جنديًا يتعرضون للإصابة كل يوم، مع مقتل 50 آخرين يوميًا.