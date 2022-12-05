عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكسة كبيرة لـ بوتين.. خسائر روسيا تتجاوز أضعاف قتلي أمريكا بحرب فيتنام

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأنه يُعتقد الآن أن عشرات الآلاف من الجنود الروس قتلوا في حربها مع أوكرانيا وهو رقم من المتوقع أن يؤثر على الأمة لعقود قادمة.

في حين أن الأرقام الدقيقة غير مؤكدة، يُعتقد أن الخسائر العسكرية الروسية تضاعف عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في فيتنام في عُشر الوقت.

وفي نوفمبر، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن حوالي 100 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.

روسيا تكشف سبب عبور بوتين جسر القرم بسيارة "مرسيدس".. تفاصيل

ضربة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا

وفي 4 ديسمبر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن إجمالي عدد القتلى الروس بلغ 91500.

وفي نفس اليوم، قال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن العاصمة إن روسيا تخسر حوالي 100 جندي يوميًا في معركة باخموت. 

وقال سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية، إن حوالي 50 جنديًا يتعرضون للإصابة كل يوم، مع مقتل 50 آخرين يوميًا.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا فيتنام أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

غادرت المنطقة.. الجيش الإيراني يكشف عن منع المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف سبب عبور بوتين جسر القرم بسيارة "مرسيدس".. تفاصيل

غادرت المنطقة.. الجيش الإيراني يكشف عن منع المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

اعتماد كلي.. كيف تمكنت أمريكا من خداع أوروبا؟

هزيمة حتمية لـ أوكرانيا.. مسئول أمريكي سابق يفجر مفاجأة بشأن الحرب

ضربة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا

شاهد.. بوتين يعبر جسر القرم بسيارته بعد ترميمه

زيلينسكي يعلق على الضربات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا

مستويات حرجة.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بعد الضربات الصاروخية الروسية

ترشيحاتنا

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

لن تسكت أبدا.. كيف ستقلب روسيا الطاولة على أمريكا والغرب

ارتفاع عالمي كبير في أسعار الدولار الأمريكي

قرار مفاجئ من مارسيل كولر في الأهلي قبل صدام المحلة

43 تريليون ين.. اليابان تقر ميزانية دفاعية ضخمة لمدة 5 سنوات

تطور مقلق.. إسبانيا تعترض 3 طرود دموية قبل وصولها لسفارة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رجل استثنائي يمثل جيل.. الحزن يخيم على السوشيال ميديا بوفاة محمد أبو الغيط

وردتي البيضاء .. آخر رسائل محمد أبو الغيط لزوجته إسراء قبل وفاته

فلسطين حرة.. مشجع إنجليزي يصدم مراسلا إسرائيليا على الهواء| فيديو

فيديو

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ