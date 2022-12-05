أول تعليق من أمريكا على ضرب أوكرانيا لمطارات روسية

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن أمريكا لن تعلق على محاولات كييف ضرب المطارات الروسية وليس لديها رؤيتها الخاصة لهذا الحادث.

وقال كيربي للصحفيين، اليوم الإثنين: "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية حول هذا الأمر، لكن ليس لدينا أي معلومات مفصلة تسمح لنا بالتعبير عن رؤيتنا لما حدث".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن غارة أوكرانية بطائرة بدون طيار على قاعدتين جويتين روسيتين في منطقتي ريازان وساراتوف أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة وأضرار طفيفة في طائرتين.

وقالت الدفاع الروسية إن عددا من الطائرات بدون طيار “السوفيتية الصنع”، التي تحلق على علو منخفض، استهدفت أصول الطيران الاستراتيجية بعيدة المدى في مطار دياجيليفو بمنطقة ريازان ومطار إنجلز في منطقة ساراتوف.

بينما تم اكتشافها وإسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية، أثر الحطام على المطارات قليلا مما ألحق أضرارا بطائرتين.

وأصيب ثلاثة من أفراد الخدمة بجروح قاتلة، بينما نقل أربعة آخرون إلى المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج.

وسبق أن هاجمت طائرات بدون طيار أوكرانية مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول واستهدفت البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم لكن هجوم يوم الاثنين وصل إلى عمق روسيا.

ويقع مطار دياجيليفو على بعد أكثر من 500 كم من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بينما يقع إنجلز على بعد حوالي 700 كم.