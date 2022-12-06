عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: أتمنى استفادة مصر من المونديال.. والروح في المغرب عالية قبل مباراة إسبانيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الثمانية من بطولة كأس العالم، كانت الأخيرة على ملعب 974، وبعدها سيتم تفكيك الملعب تمامًا.

txt

الأهلي عداه العيب .. رسالة سيف زاهر لـ كهربا بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

txt

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

وقال الحديدي مراسل برنامج بوكس تو بوكس من قطر: "منتخب البرازيل قدم أداء جيدا في الشوط الأول، وحسم الصعود برباعية مبكرًا".

وأضاف: "منتخب اليابان قدم أداء تاريخي خلال مشوار البطولة، واستطاع هزيمة اسبانيا والمانيا، المنتخب الياباني قدم نفسه بشكل قوي خلال المونديال الحالي، بعض المنتخبات أثبتت أنها ستكون منافس قوي في 2026".

وتابع: "منتخب اليابان يسير بخطة للوصول للمربع الذهبي في مونديال 2030، المنتخب الياباني لديه مجموعة محترفين في أوروبا، وكذلك لاعبين آخرين في اليابان، لا يوجد حلول أمامنا إلا بالاحتراف الخارجي، من أجل تغيير العقلية والتعامل مع المنتخبات الكبرى".

وواصل: "اتمنى أن يكون هناك لجنة في اتحاد الكرة بدراسة ما تم في 2022، للاستفادة منه تطبيقه في مصر خلال الفترة المقبلة".

txt

أحمد دياب: وفرنا الاستقرار والهدوء للمحلة.. وشرحت للمدرب هذا الأمر

txt

أحمد مرتضى: أتوقع موسما جيدًا لكل ألعاب الصالات| فيديو

وتابع: "الروح عالية جدا بين لاعبي منتخب المغرب، وليد الركراكي المدير الفني قريب للغاية من اللاعبين وهناك علاقة جيدة والجميع يثق فيه ويحبونه، لانه على المستوى الانساني قريب من الكل، والمدرب قادر على قيادة المجموعة بشكل جيد، والجماهير المغربية تعطي ثقة كبيرة للاعبينن بسبب ما قدموه في الدور الأول وتصدر المجموعة".

وزاد: "هناك زحف جماهيري كبير في الدوحة حاليا من الجماهير المغربية، وكل العرب يدعمون المنتخب العربي في مواجهة اسبانيا، هناك جماهير لازالت موجودة رغم خروج منتخباتها، الجماهير المكسيكية موجودين بعدد كبير جدًا، بالإضافة لجماهير البرازيل والارجنتين، ولازال هنا تواجد تونسي في المونديال رغم مغادرة منتخب نسور قرطاج".

وأكمل: "كل الجماهير تمتلك بطاقة (هيا)، وبدونها لن تستطيع التحرك في قطر، هناك مشجع مصري فاز بجائزة تذكرتين للمباراة النهائية، لأنه كان رقم مليون في دخول منطقة المشجعين".

واختتم: "كل الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا والبرازيل لخوض المباراة النهائية، لأنهم الأقوى فنيا، بينما البعض يختار الارجنتين بالعاطفة فقط بسبب ليونيل ميسي".

وليد الحديدي مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية كأس العالم منتخب البرازيل اسبانيا والمانيا منتخب اليابان منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ