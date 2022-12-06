الحديدي: أتمنى استفادة مصر من المونديال.. والروح في المغرب عالية قبل مباراة إسبانيا

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الثمانية من بطولة كأس العالم، كانت الأخيرة على ملعب 974، وبعدها سيتم تفكيك الملعب تمامًا.

وقال الحديدي مراسل برنامج بوكس تو بوكس من قطر: "منتخب البرازيل قدم أداء جيدا في الشوط الأول، وحسم الصعود برباعية مبكرًا".

وأضاف: "منتخب اليابان قدم أداء تاريخي خلال مشوار البطولة، واستطاع هزيمة اسبانيا والمانيا، المنتخب الياباني قدم نفسه بشكل قوي خلال المونديال الحالي، بعض المنتخبات أثبتت أنها ستكون منافس قوي في 2026".

وتابع: "منتخب اليابان يسير بخطة للوصول للمربع الذهبي في مونديال 2030، المنتخب الياباني لديه مجموعة محترفين في أوروبا، وكذلك لاعبين آخرين في اليابان، لا يوجد حلول أمامنا إلا بالاحتراف الخارجي، من أجل تغيير العقلية والتعامل مع المنتخبات الكبرى".

وواصل: "اتمنى أن يكون هناك لجنة في اتحاد الكرة بدراسة ما تم في 2022، للاستفادة منه تطبيقه في مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الروح عالية جدا بين لاعبي منتخب المغرب، وليد الركراكي المدير الفني قريب للغاية من اللاعبين وهناك علاقة جيدة والجميع يثق فيه ويحبونه، لانه على المستوى الانساني قريب من الكل، والمدرب قادر على قيادة المجموعة بشكل جيد، والجماهير المغربية تعطي ثقة كبيرة للاعبينن بسبب ما قدموه في الدور الأول وتصدر المجموعة".

وزاد: "هناك زحف جماهيري كبير في الدوحة حاليا من الجماهير المغربية، وكل العرب يدعمون المنتخب العربي في مواجهة اسبانيا، هناك جماهير لازالت موجودة رغم خروج منتخباتها، الجماهير المكسيكية موجودين بعدد كبير جدًا، بالإضافة لجماهير البرازيل والارجنتين، ولازال هنا تواجد تونسي في المونديال رغم مغادرة منتخب نسور قرطاج".

وأكمل: "كل الجماهير تمتلك بطاقة (هيا)، وبدونها لن تستطيع التحرك في قطر، هناك مشجع مصري فاز بجائزة تذكرتين للمباراة النهائية، لأنه كان رقم مليون في دخول منطقة المشجعين".

واختتم: "كل الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا والبرازيل لخوض المباراة النهائية، لأنهم الأقوى فنيا، بينما البعض يختار الارجنتين بالعاطفة فقط بسبب ليونيل ميسي".