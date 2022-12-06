بإجمالي 15 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة بالفيوم

قال محمد مكرم، منسق مبادرة حياة كريمة بالفيوم، إن المرحلة الأولى من المبادرة ضمت أكثر من 1200 مشروع، داخل 20 وحدة محلية، بـ 63 قرية.

وأضاف “محمد مكرم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم تنفيذ مايقارب من 75% من المشروعات، كما أن هناك قرى تم الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، متابعا: تكلفة تلك المشاريع بلغت 15 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الفيوم تستعد للدخول في المرحلة الثانية للمبادرة في مركزين، متابعا: نفذنا العديد من الحوارات المجتمعية مع أهالي القرى لتحديد أولويات المشاريع.

وأكمل: مشروعات الصرف الصحي والمياه والوحدات الصحية كان لهم النصيب الأكبر من الطلب، منوها بأنه يستهدف إنشاء أكثر من 20 محطة رفع و6 محطات معالجة.