رئيس جامعة القناة: قافلة قرية شندورة بمحافظة السويس تقدم 558 كشفا طبيا

توجهت جامعة قناة السويس بقافلتها الشاملة إلى قرية شندورة بمحافظة السويس، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتقديم 558 كشفا طبيا، والأدوية بالمجان لأهالي القرية.



وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، وطب الأسنان؛ إضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض حول أنواع المغص الكلوي ومغص الزائدة الدودية والفرق بينهما والاسعافات الأولية لحوادث المنزل واسعافات الحروق.



هذا وأقيمت القافلة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية والسويس .

كما تم خلالها الكشف على956حالة بيطرية مع صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية.



وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام أساتذة كلية الزراعة بعقد ندوة زراعية مع بعض المزارعين حول المشاكل التي تواجه المزارعين في محاصيل الخضر والفاكهة وطرق علاجها مع صرف الأدوية والمبيدات اللازمة لهم والمنصرفة من قبل الجامعة بالمجان.