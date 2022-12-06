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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة القناة: قافلة قرية شندورة بمحافظة السويس تقدم 558 كشفا طبيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

توجهت جامعة قناة السويس بقافلتها الشاملة إلى قرية شندورة بمحافظة السويس، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ضبط 500 كيلو دقيق بلدي مدعم في الإسماعيلية قبل طرحها بالأسواق


وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتقديم  558 كشفا طبيا، والأدوية بالمجان لأهالي القرية.
 

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، وطب الأسنان؛ إضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض حول أنواع المغص الكلوي ومغص الزائدة الدودية والفرق بينهما والاسعافات الأولية لحوادث المنزل واسعافات الحروق.  


هذا وأقيمت القافلة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية والسويس .
كما تم خلالها الكشف على956حالة بيطرية مع صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية. 


وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام أساتذة كلية الزراعة بعقد ندوة زراعية مع بعض المزارعين حول المشاكل التي تواجه المزارعين في محاصيل الخضر والفاكهة وطرق علاجها مع صرف الأدوية والمبيدات اللازمة لهم والمنصرفة من قبل الجامعة بالمجان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة جامعة قناة السويس حياة كريمة الاسعافات الاولية مبادرة حياة كريمة

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