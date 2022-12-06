طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها كما يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن في البيت.



مقادير فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن



لفة جلاش

(للدهن)

نصف كوب حليب

ربع كوب سمنة

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خل

رشة بيكنج بودر

ملح

فلفل أسود

(الحشوة)

بسطرمة

ميكس جبن

فلفل رومي شرائح

زيتون أخضر شرائح



طريقة تحضير فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن



ندهن بين كل ورقتين من الجلاش بخليط الدهن ونضعه في صينية ألومنيوم مدهونة بالسمنة ونكرر حتى ننتهي من نصف كمية الجلاش ثم نضع الحشوة ونكمل دهن باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة ونثني أطراف آخر ورقتين لأسفل ثم نقطعها ثم نضيف باقي خليط الدهن على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل خليط التوريق)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً

(لعمل الحشوة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً