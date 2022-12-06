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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يحيل مدير مدرسة و3 معلمين للتحقيق في طنطا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أجري ناصر حسن، وكيل التربية  التعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية مفاجئة لمدرسة الشهيد السيد السعيد النجار الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك خلال الفسحة المدرسية، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدرسة.

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وخلال طابور الفسحة المدرسية، ألقى وكيل الوزارة كلمة أكد فيها على أهمية الغذاء الصحي، والوجبات المفيدة لأبنائنا التلاميذ، وبخاصة في المراحل الأولى من حياتهم، موجهاً بضرورة الابتعاد عن الأغذية الضارة والتي تؤثر سلباً على الصحة العامة، وتحدث أضراراً بالغة على المدى الطويل.
 

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وخلال الزيارة تبين وجود عدد من المخالفات داخل المدرسة، كان على أثرها قام وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة و3 من المعلمين والوحدة المنتجة إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بشرق طنطا، حيث تبين وجود مواد غذائية غير مصرح بها داخل المقصف المدرسي، مخالفة بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

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ومن داخل أحد الفصول، شهد وكيل الوزارة حصة للغة العربية، للوقوف على المستوى التحصيلي للتلاميذ، حيث وجه بضرورة تنفيذ موقف تعليمي داخل الحصة، مع ضرورة التفاعل مع التلاميذ خلال شرح الدرس.

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كما تابع "حسن" وكيل التعليم بالغربية سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل الفصول والفناء ودورات المياه، وتحقيق الانضباط، ومتابعة الإشراف داخل المدرسة لجميع التلاميذ بالفناء والأدوار ودورات المياه، وشدد على ضرورة التأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخلو الفصول والقاعات ودورات المياه من أي تلميذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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