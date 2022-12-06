محافظ الدقهلية يستقبل سفير سيراليون بالقاهرة لبحث سبل التعاون التجاري

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة لبحث سبل التعاون التجاري ، وقاموا بتفقد معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة وعدد من المصانع لبحث آلية تصدير هذه المنتجات اليهم ، وابدا السفير والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بمصانع المنطقة الصناعية وبالمنتجات التي تتمتع بجودة عالية .

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية ، والدكتور مصطفى عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة ، والأستاذة دعاء عبداللطيف مديرة إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، والأستاذ أحمد عزت مسئول الترجمة بإدارة التعاون الدولي .

وأكد " مختار " علي أن فخامة رئيس الجمهورية يولي الاستثمار مع دول افريقيا اهتماما كبيراً موجهاً بالاستثمار نحو افريقيا لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص استثمارية وانشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب .

كما أكد " المحافظ " علي أن الدولة المصرية تسعي جاهده لمزيد من التعاون المشترك مع دول افريقيا في كافة المجالات سواء من خلال التصدير أو الاستيراد والتبادل العلمي والثقافي وغيرها .

وأشار " مختار " الي أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتبادل التجاري وتصدير المنتجات بكافة أنواعها إلى سيرليون سواء منتجات المصانع أو منتجات غذائية.

كما أشار " المحافظ " الي أنه سيتم دراسة إقامة معرض لمنتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة بدولة سيراليون لزيادة معدل الإنتاج والتصدير اليها مما سيكون لها أثر إيجابي علي الاقتصاد الوطني .

وايضا أكد " مختار " علي أن الدقهلية محافظة واعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي تتمتع به وسط محافظات الدلتا .

ومن جانبه أكد " سفير سيراليون " أن مصر محط أنظار الدول الأفريقية لعقد شركات متبادلة في مجال تصدير واستيراد المنتجات ومستلزمات الإنتاج والتبادل التجاري في كافة الأنشطة والمجالات .

وقال " السفير " نستورد من مصر كافه المنتجات من ملابس وأساس وادوات كهربائية ونسعي لاستيراد مزيد من المنتجات سواء كانت دهانات أو أدوية أو مستلزمات طبية .

وأشار " سفير سيراليون " الي أن 80 % من سفن الصيد لدينا هي سفن مصرية ولدينا اجود انواع الأسماك وشواطئنا وسواحلنا مفتوحه لجميع السفن المصرية .

كما أشار " السفير " الي أنه يتم دراسة إقامة خطوط جوية وبرية بين مصر وسيراليون لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال التنسيق والتعاون بين وزارة النقل ووزارة الطيران لأن هذا سيكون له عامل قوي لتحقيق أهداف التعاون التجاري المشترك .

وصرح " سفير سيراليون " الي أن الهدف من زيارتنا للدقهلية هو الاطلاع علي منتجات المصانع التي نحتاج إليها تمهيداً لتصديرها الينا .

وفي نهاية الزيارة قام محافظ الدقهلية بتقديم درع المحافظة ودرع المنطقة الصناعية الي سفير سيراليون ، وتقدم بخالص الشكر والتقدير الي محافظ الدقهلية علي حسن الاستقبال .

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