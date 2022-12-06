بسبب الباركود..ضبط عضو بـ لجان السياحة أوهم المعتمرين بقدرته على تسفيرهم خارج المنظومة

طلف فلوس من المعتمرين

ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي القبض على عضو بلجان وزارة السياحة المختصة بمتابعة حركة سفر المعتمرين لعدم الالتزام بتطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة، ويأتي ذلك لاتهام الموظف بالنصب علي عدد من المعتمرين وطلب الحصول على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة ودون تطبيق أهم اشتراطات القانون المنظم للبوابة.

وكانت معلومات وصلت إلى مباحث المطار بأن المتهم " م. ع " استغل منصبه باعتباره عضوا بلجان السياحة بالمطار لمتابعة حركة سفر المعتمرين، وكان يقوم بالتواصل مع بعض السماسرة وكذلك المواطنين الحاصلين على تأشيرات خارج المنظومة القانونية للعمرة بمصر.

وطلب المتهم مبالغ مالية كان يتم تحويلها لرقم تليفون محمول خاصة به بعد إيهامهم بتمكينهم من السفر دون الحصول على الباركود التعريفي الخاص بالبوابة المصرية للعمرة الذي يعد شرطا أساسيا وقانونيا للسفر الى العمرة، كما استغل عمله كذلك وحاول إرسال خطابات إلى أجهزة المطار لتمكين عدد من المواطنين من السفر رغم أنهم لا تنطبق عليهم شروط السفر خارج منظمة بوابة العمرة ودون الحاجة إلى الباركود الخاص بها.

أكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وتم إلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس بتلقي رشوة من المواطنين , وأحيل إلى النيابة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

