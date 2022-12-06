احتفالات جمهور المغرب في قطر بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم.. فيديو

عرض برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، لقطات فيديو حصرية ترصد احتفالات الجمهور العربي والمغربي في قطر بعد فوز منتخب المغرب على المنتخب الإسباني بضربات الجزاء وتأهلهم لربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وبهذا الفوز يصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتأهل لدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.