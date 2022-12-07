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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب نبيل.. كلب يقضي على حياة 8 ذئاب بمفرده في أمريكا |شاهد

لسبب نبيل..كلب يقضي
لسبب نبيل..كلب يقضي على حياة 8 ذئاب بمفرده في أمريكا

لسبب نبيل من نوعه، أدي كلب راعي دوره على أكمل وجه عندما قضي على حياة 8 ذئاب هاجموا محل مسئوليته، فماذا حدث؟. 

بكل شجاعة، لم يهرب أو يتردد كلب الراعي الأمريكي “كاسبر” في حماية قطيع مالكه المكون من أغنام وماعز بكل قوة.

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ورغم إصابته البالغة أثناء مواجهته الذئاب الشرسة، تمكن كلب الراعي في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة من إنهاء حياة الـ 8 ذئاب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، فإن المزارع جون ويرويلر وجد كلبه الراعي مصابًا بجروح خطيرة في رقبته وجانبيه.

وعلى الفور أخذ المزارع الأمريكي كلبه الراعي إلى الأطباء البيطريين حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن بقاءه على قيد الحياة حتى الآن بمثابة معجزة بشرية.

ومن المقرّر أن يبقى كلب الراعي المحارب تحت الرعاية الطبية لأسابيع قليلة أخرى حيث يتعافى ببطء من إصاباته المروعة جراء هجوم قطيع من الذئاب الوحشية عليه وقطيع مالكه. 

لسبب نبيل.. كلب يقضي على حياة 8 ذئاب بمفرده في أمريكا    
لسبب نبيل..  كلب يقضي على حياة 8 ذئاب بمفرده في أمريكا    

كلب يشجع مباريات كأس العالم بحماس شديد

 

أظهر مقطع فيديو مدهش تأثر كلب بمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم 2022م حيث بدأ الانتباه في عينيه بينما يحدق في جهاز التليفزيون من أمامه. 

ظهر الكلب في بداية مقطع الفيديو المنتشر عبر تطبيق «فيسبوك» بجوار فتاة بينما يتابع بكل شغف مباراة كرة قدم لفريقه الأجنبي المفضل مقلدا البشر من حوله. 

ولم تمر ثوان معدودة في مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة حتى اتضح مدى تأثر الكلب الشديد بإحراز إحدى فرق المباراة هدفا مما دفعه للقفز بحماس لأعلى حتى سقط أرضا وهو يضحك للفتاة بجواره. 

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