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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بريطانيا تكرم كلب أنقذ قطط من الحريق

أشجع كلب .. بريطانيا تكرم كلبا أنقذ قططا من الحريق

صدى البلد

كرمت مؤسسة خيرية شهيرة في بريطانيا لرعاية الحيوانات الأليفة، كلب  بالغ من العمر 
12 عاما،  ذلك بعد إنقاذه قطط من حريق و أيضا ملاحقة لصوص لإستراد مسروقات قاموا بالاستيلاء عليها من شقة صاحبة الكلب . 
وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن الكلب يدعى "ستورم" بالغ من العمر 12 عاما، حصل على الجائزة الاولى من مؤسسة خيرية لرعاية الحيوانات الأليفة، و قد فاز بالمركز الأاول من بين 650 متسابقا من الكلاب والقطط وغيرهم من الحيوانات الأليفة . 

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وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الكلب حصد ميدالية مرموقة في جوائز المؤسسة التي توزع كل عام، و ذلك بسبب أعماله التي قام بها، حيث قام بإنقاذ صاحبته من السرقة وطارد اللصوص حتى وصل إليهم و استرد المسروقات و عاد بها إلى المنزل . 


وروت صاحبة الكلب أنه قام بعمل بطولي آخر، فقد قام بإنقاذ حياة قطتين في المنزل المقابل لهم، فقد اتصلت صديقة مالكة الكلب لتستنجد بها و بكلبها الشجاع الذي على الفور توجه إلى المنزل الذي كان يحترق 

وبداخله قطتين صغيرتين ونجح في إخراجهما من لهيب النيران . 


جدير بالذكر ان رجال الشرطة البريطانية، اثنوا على ما قام به ذلك الكلب واكدوا أنه يتمتع بذكاء وحس أمنى عال، وهو أفضل من الكلاب البوليسية ، فإنه لم بتلق تدريبات مثلهم ولكن يتصرف أفضل منهم . 
 

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