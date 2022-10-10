رامي إمام: الزعيم طلب مني شراء كلب ويحل الكلمات المتقاطعة يوميا.. فيديو

عادل إمام قرر التفرغ لاحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة

كشف المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويستمتع بحياته مع أحفاده بعد فترة كبيرة من العمل.

وأكد رامي إمام خلال استضافته فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC"، أن والده مثل جميع الأدوار الفنية تقريبا وأنه يريد أدوار جديدة تثير إعجابه ليقوم بالتمثيل، موضحاً ان والده قام بعمل 155 فيلما، ومن عام 2010 حتى 2020 قام بتقديم عدد من المسلسلات.

و قال رامي إمام، إنه عرض على والده عادل إمام عدة مواضيع ليقوم بتمثيلها لكن لم تنل إعجابه، مضيفاً أنه من الصعب اختيار مواضيع لعادل إمام لأنه قام بجميع الأدوار.

وطمأن رامي إمام، الجمهور بخصوص الحالة الصحية للزعيم، مؤكدا أن والده يستمتع بحياته مع الأسرة، وطلب منه شراء كلب صغير و قام بشرائه.

الزعيم له الحق فيما يريده

وأوضح رامي إمام، أن والده انشغل كثيرا السنوات الماضية بسبب كثرة بسبب العمل و قامت والدتهم برعايتهم أثناء انشغال والدهم، مشيراً إلى أن الزعيم له الحق فيما يريده سواء قام بالتمثيل أولا، وأنه يقوم بالاستمتاع مع أحفاده وأنه يتابع الأخبار ويفضل لعب الكلمات المتقاطعة و يقوم بقراءة الجريدة حتى اليوم.