رامي إمام يكشف عن الحالة الصحية للزعيم.. ويرد لأول مرة على الشائعات|فيديو

أكد المخرج رامي إمام، أن الشائعات جزءا من حياة الزعيم عادل إمام، وحاليآ يستمتع مع احفادة وأسرته بصحة جيدة، مضيفا أن الفنان عادل إمام قرار أنه يفكر في التمثيل مره أخرى عند وجود سيناريوهات جديدة ومختلفة.



واضاف "رامي إمام" خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "mbc مصر" أن الفنان عادل إمام قام بعمل حاولي 155 فيلم، ومن 2010 الى 2020 بدا في المسلسلات وعرض مسلسل في رمضان كل عام.

وأوضح رامي إمام ، أنه إلى الأن يعرض على الفنان عادل إمام سيناريوهات، وصعب تنقي موضوع لعادل إمام ومن حقه يعمل اللي يعمله، مضيفا أنه منذ أيام قليلة قالي لي "نفسي يكون عندي كلب ومبسوط بيه".

الزعيم قرر ان يتواجد وسط أولاده واحفاده

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام فضل أن يتواجد وسط أولاده واحفاده، ويتابع الاخبار وحل الكلمات المقاطعة، مؤكدا أن الزعيم قرر اختيار الأعمال الفنية الفترة القادمة بدقة أكثر واختيار ما يناسبه.