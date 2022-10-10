أبطال "فضل ونعمة" ضيوف عمرو أديب..وهند صبري توجه لرسالة شكر للمخرج رامي إمام

تمثيل الكوميديا هذا اصعب نوع

إستضاف الاعلامى عمرو أديب، صناع فيلم "فضل و نعمة" في برنامج "الحكاية" على قناة "mbcمصر"، وتحدثث فريق العمل عن ادائهم في الفيلم.





و عبر أديب عن إعجابه الشديد و الاستمتاع بالفيلم من خلال برنامجة، حيث قام بإجراء مداخلة مع الفنانة هند صبرى عبر الفيديو كونفرانس، لتعبر عن سعادتها بأراء المشاهدين على الفيلم.

تمثيل الكوميديا هذا اصعب نوع

وقامت الممثلة هند صبرى نسب الفضل لـلمخرج رامى إمام لان هو الذى اكتشف بها هذه الموهبة و هى الكوميديا فى مسلسل "عايزة اتجوز" من12 عام ، مضيفاً ان المخرجين هم الذى يهيئ الممثل على اظهار القدرات بفضل كتابة السيناريو الواضح، مشيراً إلى ان تمثيل الكوميديا هذا اصعب نوع تمثيل.