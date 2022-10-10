رسالة رامي إمام لأبطال "فضل ونعمة"..ويؤكد:عبقرية الضحك من الدراما الطبيعية..فيديو

أشاد المخرج رامي إمام، بأداء فريق عمل فيلم "فضل ونعمة"مقدما الشكر لأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني ومحمد راضوان و سما أبراهيم ومي دياب ومحمود حافظ وياسمين العبد وطة الدسوقي.

و ردآ على أن الكوميديان يتحمل مسئولية الفيلم انه مفهوم خطاء والمطلوب من الكوميديان تمثيل دراما فقط، أكد رامي امام خلل لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أن عبقرية الضحك من الدراما الطبيعية، وفكره الابهار تدور ايضا حول الدراما، وبدأ فالتحدث عن بعض مشاهد من الفيلم.



وبدوره أضاف الإعلامي عمرو أديب أن الفنان عادل أمام سبب في شهرته في بدايه على أحدي القنوات الفضائية المشفرة.