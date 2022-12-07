جورجيا تحسم المعركة.. الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز السيناتور الديمقراطي رفائيل وارنوك في انتخابات ولاية جورجيا التي أجريت الثلاثاء، لاختيار عضو لمجلس الشيوخ الأمريكي في اقتراع حاسم بالنسبة لما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعيد انتخاب وارنوك لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في فوز حاسم للرئيس جو بايدن، حسبما توقعت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

وجاء فوز وارنوك على الرياضي هيرشل ووكر مرشح الرئيس السابق دونالد ترامب في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا.

ويمنح فوز وارنوك الديمقراطيين أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ بعد عامين من الانقسام بنسبة 50-50، وانتظار نائبة الرئيس كامالا هاريس الإدلاء بأصوات فاصلة.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق، إن هذه الانتخابات "أساسية حقًا"، داعيًا الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.