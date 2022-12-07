دونيستك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 14 في قصف أوكراني

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين جراء قصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباح 6 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأربعاء أدى قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح".

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 8000 جندي وعدد كبير من المعدات العسكرية على مدار نوفمبر.

وأعلن شويجو أنه في نوفمبر، بلغت خسائر كييف أكثر من 8300 عسكري وخمس طائرات وعشر طائرات هليكوبتر و 149 دبابة وأكثر من 300 مركبة قتالية مدرعة.

وأضاف أن القوات الروسية ألحقت أضرارا كبيرة بالإمكانات العسكرية لكييف باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى لشن ضربات ضخمة ضد مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية ومرافق المجمع الصناعي العسكري.