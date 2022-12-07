تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تحد جديد الخامسة من مساء اليوم أمام غزل المحلة بملعب الأخير في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.



وكان الفريق الأحمر قد اختتم تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة؛ ثم سافر الفريق إلى محافظة كفر الشيخ للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة .



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.



وشهدت القائمة التي لم يعلن الجهاز الفني مفاجأت من بينها استبعاد حمدي فتحي للإصابة بنزلة برد حادة ومحمود متولي وأيمن أشرف لعدم الجاهزية الفنية وحسام حسن ورأفت خليل ومحمد أشرف لأسباب فنية وطاهر محمد طاهر للإصابة .



وعاد للقائمة كل من علي معلول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم وكذلك حسين الشحات لأول مرة منذ فترة طويلة.



ويضم التشكيل المتوقع للأهلي لبدء تلك المباراة كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وشادي حسين.