عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2144 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2144 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 585 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

ترشيحاتنا

الوزراء: تخصيص أرض لإقامة محطة غاز طبيعي .. وتسوية الخلافات مع جامعة مصر

الوزراء يوافق على 3 مشروعات قوانين لتحسين النتائج الصحية

التعليم تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس

برلماني: الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن خلال أيام

تحذير عاجل من هيئة الدواء: المضاد الحيوي ليس خافضا للحرارة​

قانون: تقسيط مبالغ النفقة والمتعة يكون وديا بين الطرفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

الشتاء لسه مجاش.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ