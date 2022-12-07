داعية: من مات له طفل ولم يعق عنه لن يشفع له يوم القيامة

إذا كبر الشخص وعلم أن لم يعق عنه أهله وهو مولود صغير، يجب عليه أن يعق عن نفسه، اذا ملك هذا الشخص المال والقدرة على عمل العقيقة لنفسه، هكذا قال قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، وذلك فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامجه “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار،مضمونة: "هل يجوز عمل عقيقة لنفسي؟".

هل يجوز عمل عقيقة لنفسي ؟

وأضاف أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعدما بعث نبياً، وأيضاً عق رسول الله- صلى الله عليه وسلم-عن أولاده وبناته أجمعين.

واستشهد بأن النبي- صلى الله عليه وسلم-قال إن كل غلام رهينة بعقيقته، أي يكون رهينا في سلامة خلقه وفي طاعته وفي إكرامه وفي طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأب يكون بدأ حياة المولود بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرباً لله سبحانه وتعالى، فيعود الله بالبركة والخير عليك فيه، منوها الي ان الذبيحة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه.

من مات له طفل ولم يعق عنه لن يشفع له يوم القيامة

وأشار إلى ضرورة حلاقة شعر المولود الجديد، ثم وضع الشعر على ميزان الفضة، والتصدق بما يساويه من فضة أو مال، منوها إلى أمر آخر وهو في حالة وفاة المولود وهو صغير ولم يعق له، لا يشفع لأهله، وهو ما يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقته".