شهادات ودفتر توفير.. مفيدة شيحة تطرح حلا للمقبلين على الزواج بديلا عن الشبكة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن استغرابها من ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذا الحدث الهام سيطر بشكل غير عادي على رواد السوشال ميديا.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن الناس مش عارف تعمل ايه في قصة ارتفاع أسعار الذهب الضخم وخاصة المقبلين على الخطوبة والزواج.

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"الذهب مش من أولى الأولويات، وأهم شئ الإنسان اللي هتعيشي معاه، ومحتاجين محل أزمة الذهب، ونحتاج لطرق لا نضيع حقوق البنات".

يروح يشتري شهادات



وأكملت مفيدة شيحة، أن :"ممكن نعمل حاجة وهي ان بدل ما يجيب ذهب، يروح يشتري شهادات او دفتر توفير، ويحط لها مبلغ من الأموال باسم العروسة بدلا من الذهب".

