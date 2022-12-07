السعودية تسجل فائضا 14 مليار ريال بالميزانية في الربع الثالث من 2022

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا أوضحت فيه تفاصيل الميزانية في عام 2022، وسجلت الميزانية السعودية فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.

وسجلت إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وذكرت الوزارة خلال البيان أن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22% في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 287.73 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال.