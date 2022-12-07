صناعة النواب: ننظم زيارة ميدانية لمصنع كيما للتأكد من اتباعه للمسار الصحيح

أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن لجنة الصناعة بالبرلمان سوف تقوم بتنظيم بزيارة ميدانية لمصنع كيما وذلك نظرا لأهمية هذا المصنع بالنسبة للاقتصاد المصري.

واضاف معتز خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين مساء اليوم الأربعاء ، أن مصنع كيما ينتج كمية كبيرة من الأسمدة ، مؤكدا أن هذا المصنع يعد من المصانع الهامة لانه يساهم بإنتاج نص مليون طن.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن الهدف من الزيارة هو التأكد والوقوف علي أن المصنع يسير في مساره الصحيح، وايضا من التأكد من الدعم الذي يقدر ب ٥٥% لوزارة الزراعة لن يؤثر علي الهيكل التمويلي للمصنع كي يحقق المصنع المزيد من الإنجازات ويتفادي اي نوع من الخسائر.

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس طلب احاطة مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد