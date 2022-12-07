قصواء الخلالي: السيدة انتصار السيسي صاحبة سجل حافل في التوعية لبناء الإنسان ودعم قضايا المجتمع

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي تحرص دائما على مشاركة المرأة المصرية والأم المصرية في مختلف المناسبات سواء بالتواجد وحضور الافتتاحات والفعاليات أو بالتوعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت الخلالي خلال برنامجها «في المساء مع قصواء» على فضائية «CBC» أن السيدة انتصار السيسي لها أنشطة كثيرة في دعم المرأة والأطفال وذوي الهمم، وذلك من خلال المسابقات والعديد من الأنشطة التي ترعاها

وعرضت الإعلامية قصواء الخلالي تقرير يتضمن جزءا من أنشطة السيدة انتصار السيسي ودورها الرائد في المشاركة المجتمعية والدعم والوعية وبناء الإنسان وقضايا الأسرة والمجتمع ومدى دعمها الكبير ومساندتها للمراة المصرية الطفل والأعمال الخيرية وذوي الهمم وقضاياهم وتنمية الوعي المجتمعي بأسس التعامل الإنساني، اضافة إلى حرص السيدة انتصار السيسي على المشاركة في احتفالات المرأة المصرية وإلقاء كلمة محفزة وداعمة لها، كما تحرص سيادتها على تكريم الكثير من المصريات المتفوقات في مجالهن.

كما عرض التقرير حرص قرينة الرئيس على المشاركة والتفاعل مع الأحداث المهمة والعالمية والتي تمثل قضايا الإنسانية والتوعية بأهميتها ودعمها ، كما تحرص سيادتها على الاهتمام ومشاركة المصريين المناسبات القومية عبر حساب سيادتها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب ما توليه من اهتمام

كبير للمناسبات المتعلقة بالفئات الأكثر أولوية للدعم ، مثل ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة وكبار السن وتقدم رعاية كبيرة لهم، وتقوم سيادتها بحضور أنشطة إنسانية متعددة دعمًا وتوعية.

كما تهتم السيدة الفاضلة انتصار السيسي بقضايا الطفل المصري، وتحرص على توجيه الدعم المستمر عبر الفاعليات المستمرة وتقديم تحفيز لتثقيفه وتنميته؛ من خلال فعاليات متعددة مثل مسابقة المبدع الصغير.

- أعلنت السيدة الفاضلة انتصار السيسي أن الهدف من جائزة المبدع الصغير بناء جيل جديد قادر على تحقيق الأحلام والطموحات.

- تصرح سيادتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل؛ بمتابعتها المستمرة لنجاحات المصريين في قضاياهم، وتؤكد أن مصر كانت عبر تاريخها من أوليات الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم وستظل تعمل على تعزيز دورهم.

- تولي السيدة الفاضلة انتصار السيسي اهتمامًا كبيرًا للثقافة والإبداع والتوعية، وتقدم دعمًا إنسانيًا وتوعويًا لملفات الثقافة والرياضة والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية المجتمعية.

- تقوم سيادتها بدعم ورعاية أنشطة تنموية مثل مسابقة "بداية حلم" لفئة الشباب ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لتمكينهم في جميع المجالات المختلفة وكانت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

- تولي السيدة الفاضلة انتصار السيسي اهتمامًا كبيرًا لالأسرة المصرية ودعمها بالعديد من المبادرات لتمكين الفتيات المصريات ودعمهن، وتهتم بمشروع مصر التنموي الأكبر في العالم "حياة كريمة"

- وتنفيذا لاهتمامات سيادتها تم إطلاق مبادرتي "دوي" و "نورة" لتمكين الفتاة المصرية خاصة في قرى مبادرة حياة كريمة والتي حققت نجاحًا كبيرًا على أرض مصر .